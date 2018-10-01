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В объединительном Соборе могут принять участие не все архиереи УПЦ МП

Сегодня, 18:12 citynews.net.ua | Напечатать

Участие в объединительном Соборе примут только те представители Украинской православной церкви Московского патриархата, которые обратились ко Вселенскому патриарху с просьбой предоставить УПЦ Томос об автокефалии.

Об этом заявил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, информирует Зеркало недели.

"Мы подчеркиваем, что в Соборе принимают участие те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии, а не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины", - отметил Зоря.

По его словам, на Собор нет оснований приходить митрополиту Онуфрию и митрополиту Антонию, ведь они с самого начала были против автокефалии для Украинской православной церкви.

"Какое основание для архиереев Московского патриархата приходить на Собор, если они против автокефалии. Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, против автокефалии и об этом заявляют, таки придут на Собор. Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. С Украины? Так. Значит, скажут они, мы – члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата", - заявил Зоря.


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