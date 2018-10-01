Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты милитаризации детей в Крыму

Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты милитаризации детей в аннексированном Севастополе. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на сайте "Законодательного собрания Севастополя" в Севастополе в "российское движение школьников и Юнармию" 27 октября 2018 года приняли 1800 несовершеннолетних жителей города. Церемонию организовали оккупационные власти Севастополя. На мероприятии присутствовали "врио заместителя губернатора" Севастополя Андрей Шишкин, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Сергей Липилин, местные "депутаты".

"Правительство" Севастополя сообщает, что в настоящее время в городе действуют 65 юнармейских отрядов общей численностью около 7 тыс. человек. "Всего же к юнармейскому движению присоединились 61 среднее общеобразовательное учреждение и около 20 общественных и спортивных организаций", — сообщается на сайте оккупационного "правительства" города.

Сообщается, что октябре 2018 года "власти" Севастополя утвердили Концепцию развития военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации детей и молодежи Севастополя на 2018 – 2020 годы. Также на сайте "правительства" Севастополя опубликованы предложения военного комиссариата по воспитанию допризывной молодежи города Севастополя на 2018 год.

Эксперты Крымской правозащитной группы заявляют, что Российская Федерация, занимаясь в Крыму пропагандой службы в своей армии, совершает военное преступление.

"Пропаганда войны и призыв в армию-оккупанта согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Воспитание в детях положительного отношения к армии, военным и парамилитарным формированиям, склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующей державы, создание позитивного образа войны, приводят к нарушению базового права, закрепленного в международном документе, который Российская Федерация ратифицировала 23 августа 1993 года", — пояснила эксперт КПГ Ирина Седова.

Она рассказала как проводится работа по милитаризации сознания детей и молодежи в Крыму через так называемое военно-патриотическое воспитание".

"В ходе мероприятий по так называемому "военно-патриотическому воспитанию" детей и молодежь в Крыму учат пользоваться огнестрельным оружием, носить военную форму. Детей знакомят с различными видами вооружения, преподают уроки рукопашного боя, основы воинской науки", - отмечают в Крымской правозащитной группе.

Одна из основных ценностей, которую внедряют в сознание детей на подобных уроках — это победа в войне с помощью вооруженного конфликта. С помощью подобного воспитания в сознании детей происходит легализация оккупации Крыма и действий парамилитарных формирований.

Таким образом, как подчеркивают в КПГ, жителей украинского полуострова с детства приучают ощущать себя гражданами России и готовят их к защите интересов оккупирующей державы, в том числе и с помощью службы в ее вооруженных силах либо в службы в парамилитарных формированиях, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права».