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Долги по зарплатам медиков составляют 1,5 миллиарда

Вчера, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине существует проблема невыплаты заработной платы медикам - на погашение задолженности необходимо полтора миллиарда гривен.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, сообщает Укринформ.

“Мы реалистично посчитали, что на погашение долгов медикам в регионах необходимо полтора миллиарда гривен. Через резерв и через некоторые средства, которые были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем миллиард четыреста миллионов гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90 % всех имеющихся долгов до конца года”, - сказала Супрун.

По ее словам, уже поданы все документы, есть распоряжение Кабмина относительно распределения резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам.

“Оставшуюся часть долга — 10 % долга - должны закрыть местными средствами", - добавила она.

По ее словам, есть области, которые вложились в субвенцию — у них нет задолженности, есть и другие - "годами не делают никакой оптимизации, не меняют свою ответственность перед своими медработниками. Например, каждый год есть такая задолженность на Ивано-Франковщине”.

Также Супрун отметила, что в конце каждого года есть проблема недофинансирования зарплат украинским медицинским работникам.

“Это происходит в тех регионах, местная власть которых не занимается процессами автономизации лечебных учреждений. В других областях, которые прошли этот процесс, нет такого. У нас есть резерв средств для всех областей и резерв для областей, которые имеют больше всего переселенцев”, - отметила Супрун.

Она также акцентировала, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были раньше.

“Когда в следующем году все больницы автономизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы сами будут решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020-1021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться через предоставление услуг и сама будет распределять свои средства”, - сказала Супрун.


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