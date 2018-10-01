На Донетчине осудили «министра ДНР»

По материалам Службы безопасности Украины Жовтневый районный суд Мариуполя заочно приговорил к 10 годам лишения так называемого «министра финансов ДНР».

Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецкая возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований. Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдообразования вместе с "силовым блоком". Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы», – сообщили в пресс-центре.

Также сообщается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденная объявлена в розыск.

«Разоблачение злоумышленницы проводилось совместно с прокуратурой Донецкой области», – добавили в СБУ.