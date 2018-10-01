В Черниговской области в доме обнаружили тела женщины и двух детей

В Талалаевке Черниговской области в жилом доме обнаружили тела женщины и двух ее детей. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Сообщается, что сегодня утром в полицию поступила информация о том, что в Талалаевке обнаружили без признаков жизни тела детей двух и шести лет. По данным полиции, их мать покончила жизнь самоубийством через повешение.

"В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено. Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.