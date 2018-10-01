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Насколько возрастет цена за отопление в Украине

Вчера, 18:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине после подорожания природного газа на 23,5% стоимости отопления для населения возрастет приблизительно на 18-20%.

Об этом рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Дяченко в комментарии «УНН».

«По моим подсчетам, прежде всего вырастет цена на тепло процентов на 18-20. Это будет ключевое подорожание», – подчеркнул Дяченко.

Как отметил эксперт, стоимость тепла зависит от цены на газ в среднем на 70-80%, поэтому повышение цены на газ больше всего повлияет именно на отопление. Помимо этого, подорожание коснется также и стоимости электроэнергии, но лишь 10%, работающей на газу.

Дяченко уточнил, что новые тарифы на коммунальные услуги будут установлены не ранее 1 декабря, а, возможно, и позже, поэтому стоит ожидать ситуации, когда предприятия теплокоммунэнерго будут получать газ по повышенной цене, а расчеты с потребителями будут проходить по старым ценам. Эксперт считает, что эти убытки предприятий будут заложены в новые тарифы или, что менее вероятно, правительство предусмотрит для них компенсации в бюджете. «Тарифы будут установлены позже, но задним числом будут делать перерасчет, скорее всего», – заметил эксперт.

По его словам, в результате из-за цен на газ в стране вырастет размер субсидий, хотя круг субсидиантов останется неизменным.


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