Синоптики предупреждают о тумане в Украине 30 октября

В Украине завтра, 30 октября 2018 года, ожидается туман на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 30 октября в Украине осадков не ожидается. Вместе с тем, на Закарпатье завтра днем возможен небольшой дождь.

"Ночью и утром на дорогах местами видимость осложнится туманами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что завтра ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а на Закарпатье и юге Одесской области - до +14 градусов. Днем местами воздух прогреется до +20 градусов, в северных, Харьковской и Луганской областях ожидается до +16 градусов.