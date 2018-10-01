Синоптики предупреждают о тумане в Украине 30 октября

Синоптики предупреждают о тумане в Украине 30 октябряВчера, 16:43
В Украине завтра, 30 октября 2018 года, ожидается туман на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.
По данным синоптиков, 30 октября в Украине осадков не ожидается. Вместе с тем, на Закарпатье завтра днем возможен небольшой дождь.
"Ночью и утром на дорогах местами видимость осложнится туманами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что завтра ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а на Закарпатье и юге Одесской области - до +14 градусов. Днем местами воздух прогреется до +20 градусов, в северных, Харьковской и Луганской областях ожидается до +16 градусов.