Трое военнослужащих задержаны за кражу бытовой техники в Очакове

В Очакове Николаевской области задержаны трое военнослужащих Военно-морских сил Украины по подозрению в краже бытовой техники.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС в Фейсбуке.

"28 октября 2018 года в городе Очаков задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники. Сейчас нарушители доставлены в Очаковское отделение полиции", - говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что осуждают недостойные поступки, которые подрывают доверие населения к защитникам Украины.

"Командирами соответствующих воинских частей назначены служебные расследования, результаты которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству", - отмечается в сообщении