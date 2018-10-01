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Пиротехники разминировали 93% территории под Ичней

Вчера, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

Пиротехники разминировали 74 365 гектаров вокруг военных складов Минобороны под Ичней Черниговской области, что составляет 93% территории, которая была загрязнена взрывоопасными предметами в результате пожара на арсенале. При чем за последние сутки изъято 1082 взрывоопасные предметы на территории 103 гектара. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

«Обеспечено выполнение работ по очистке местности в зонах умеренного (от 5 до 10 км), среднего (от 3 до 5 км) и высокого (до 3 км) загрязнения, в течение суток разминированы 103 га территории (с начала работ – 74365 га), осталось 5368 га; за сутки была отработана 1 заявка, изъято 1082 взрывоопасных предметов (всего с начала работ отработано 297 заявок, изъято 19933 взрывоопасных предметов)», – говорится в сообщении.

Отмечено, что рабочие группы обследовали 9004 объекты. После обследования установлено, что четыре дома в результате пожара и детонации боеприпасов были разрушены. При этом 283 дома, квартиры и капитальные сооружения в 25 населенных пунктах повреждены. Между тем на данный момент восстановлено уже 150 зданий.

«В Ичнянской ЦРЧ продолжает находиться 21 человек из пгт Дружба, из них 7 детей. Вопрос возвращения этих лиц будет обработан после восстановления их жилищ», – добавили в Черниговской ОГА.


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