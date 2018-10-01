Из плена в Нигерии освободили украинского моряка Валерия Зубицкого. Он входит в состав экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, которое в сентябре было захвачено пиратами у берегов Нигерии.

Об освобождении украинца сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Благодарю всех, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - написал он в твиттере.