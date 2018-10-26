Свитолина стала победительницей итогового турнира WTAВчера, 17:18
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте теннисной организации.
В финале итогового турнира WTA 2018 Элина встретилась с американкой Слоан Стивенс.
Первый сет Элина Свитолина уступила 3:6. Во втором и третьем сете она сделала по 3 брейка и победила Стивенс со счетом 6:2.
Для победы Свитолиной понадобилось 2:00 23 минуты.
Элина Свитолина стала первой Украинской, которая выиграла Итоговый турнир WTA.
Ранее теннисистки встречались трижды. Теперь счет в их личном противостоянии 2-2.