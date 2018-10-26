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Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA

Вчера, 17:18 citynews.net.ua | Напечатать

Свитолина стала победительницей итогового турнира WTAУкраинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте теннисной организации.

В финале итогового турнира WTA 2018 Элина встретилась с американкой Слоан Стивенс.

Первый сет Элина Свитолина уступила 3:6. Во втором и третьем сете она сделала по 3 брейка и победила Стивенс со счетом 6:2.

Для победы Свитолиной понадобилось 2:00 23 минуты.

Элина Свитолина стала первой Украинской, которая выиграла Итоговый турнир WTA.

Ранее теннисистки встречались трижды. Теперь счет в их личном противостоянии 2-2.


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