В Минрегионе рассказали, как платить за коммуналку в 4 раза меньше

В Украине снизить цену на газ в 2,5 раза невозможно, но есть способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает служба вице-премьер-министра.

Как рассказал чиновник, украинцы могут контролировать свое потребление тепловой энергии и существенно уменьшить коммунальные счета за счет внедрения учета тепловой энергии, уже работающей программы «теплые кредиты», муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности.

«80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание относительно своего потребления. Работающая программа "теплых кредитов", муниципальные программы, запуск Фонда энергоэффективности, модернизация ОСМД. Все необходимые инструменты есть, необходимо, в первую очередь, именно желание людей двигаться в этом направлении», – подчеркнул Зубко.

В качестве примера он привел опыт экономии тепла в одном из столичных домов. «Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне – 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома – 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый», – добавил Геннадий Зубко.