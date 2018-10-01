Военный погорел на продаже оружия из зоны ООС уголовникам

В Херсонской области военнослужащий одной из воинских частей наладил реализацию оружия, в том числе представителям криминальных кругов, из района проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1 и РГД-5, две тротиловые шашки по двести граммов каждая, пластину динамической защиты тяжелой бронетехники с содержанием гексогена весом почти двести граммов, более тридцати патронов различного калибра и два запала к ручным гранатам.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.