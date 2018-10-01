В КГГА рассказали о дальнейшей судьбе вертолетной площадки Януковича

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), осуществило официальную передачу в управление КП «Центр организации дорожного движения» КГГА конгрессно-выставочного центра «Парковый», расположенного на Парковой дороге в Печерском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно процедуре, прокурор в уголовном производстве Александр Жила во исполнение постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева осуществил передачу этого имущества в управление представителю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В свою очередь Нацагентством указанный объект недвижимости передан по акту приема-передачи коммунальному предприятию «Центр организации дорожного движения» КГГА, выбранному управляющим этого имущества по результатам открытого конкурса.

Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе этого имущества, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что территория конгрессно-выставочного центра «Парковый» будет использоваться в культурных и социальных проектах города.

Кроме того, по результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о ее возможной эксплуатации в санитарной авиации, в том числе для транспортировки тяжелораненых бойцов ООС в лечебные учреждения.