Украина передала в Гаагский суд обращение о незаконном призыве крымчан в армию РФ

Прокуратура Крыма (Киев) передала в Международный уголовный суд обращение о незаконном принуждении граждан, проживающий на аннексированном полуострове, к службе в армии России. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Обращение подано совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинской союзом по правам человека.

Отмечается, что начиная с 2015 года РФ провела 7 призывных кампаний в Крыму, в ходе которых было призвано не менее 12 229 украинских граждан.

«Нарушив нормы международного гуманитарного права, государственные органы РФ создали на полуострове общую атмосферу "принуждения", направленную на тех, кто отказывается вступать в ряды армии оккупанта», — говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что призыв крымчан в ряды российской армии нарушает ст. 438 УК Украины и статью 15 Римского статута. При этом Украина не ратифицировала Римский статут, признав только юрисдикцию Международного уголовного суда.

Кроме этого, прокуратурой Крыма начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).