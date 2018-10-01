Суд арестовал всех подозреваемых по делу Ощадбанка

Соломенский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для всех десятерых подозреваемых по уголовному делу о завладении средствами Ощадбанка.

Об этом проинформировал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

"По результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и главе наблюдательного совета и бенефициару ПАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы. Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн грн как альтернативу содержания под стражей", - отметил он.