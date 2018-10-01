Ассоциация психиатров хочет узаконить принудительное лечение зависимых

В Украине необходимо принять закон о принудительном лечении людей, которые страдают на наркотическую или алкогольную зависимость.

Об этом заявил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман в ходе круглого стола “Оценка лечение зависимостей в украинском контексте: развитие, эффективность и возможности для участия/поддержки SAMHSA”, который проходил в Укринформе.

“На законодательном уровне должны быть приняты реальные законы, которые будут работать, и где было бы прописано процедуру недобровольного лечения людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Это - мое мнение, и это необходимо, потому что такой человек должен получить медицинскую помощь. В законе о психиатрии говорится, что мы должны оказывать помощь на добровольных началах, за исключением тех случаев, когда человек опасен для себя и окружающих. Считаю, что это правило должно распространяться и на эту категорию украинских граждан”, - сказал Глузман.

Он подчеркнул, что это должно быть “не по советским стандартам”.

“Для этого должны быть созданы специальные юридические и медицинские процедуры. Все это непросто, но не говорить на эту тему нельзя”, - подчеркнул Глузман.