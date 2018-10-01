В Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили жителя Одессы, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что агитатор регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации «ДНР / ЛНР». Информацию злоумышленник получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители изъяли несколько мобильных устройств и компьютерную технику с сепаратистскими материалами.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого агитатору сообщено о подозрении в совершении преступления.