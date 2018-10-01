Сенцов получил премию Сахарова

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает РБК-Украина.

"Олег Сенцов награжден орденом "Сахаров-2018"! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - сообщил он в Twitter.

Отметим, что премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова, который за свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан из Москвы. Премия вручается за "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".