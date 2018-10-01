В Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов

В девяти областях Украины по состоянию на утро, 25 октября, из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях.

"Винницкая - 60 н.п., Львовская - 29 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Черновицкая - 14 н.п., Ивано-Франковская - 7 н.п., Луганская - 6 н.п., Закарпатская - 5 н.п., Донецкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.