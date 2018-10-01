В Европарламенте призывают назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу

В Европейском парламенте заявляют о необходимости назначить специального представителя Евросоюза по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится в проекте резолюции относительно ситуации в Азовском море, передает Укринформ.

"Европарламент призывает высокого представителя ЕС – вице-президента Еврокомиссии тщательным образом отследить развитие ситуации безопасности в Азовском море, принимая во внимание рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия безопасности и непосредственно коснутся ЕС и стран-членов. В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также включал наблюдение за обострением ситуации в Азовском море.

Европарламент проголосует указанную резолюцию в четверг.