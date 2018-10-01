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В Киеве запустили онлайн-сервис для оформления вывесок

Сегодня, 14:47 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве запущен онлайн-сервис для оформления вывесок для предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что предприниматели могут подать документы и получить ответ относительно соответствия или несоответствия их вывески в режиме онлайн.

"Уже несколько месяцев, как мы запустили онлайн-сервис, с помощью которого предприниматели могут оформить свои вывески, просто воспользовавшись этим сервисом, не выходя из дома или офиса. Теперь не надо бегать в разных разрешительных органов и стоять в очередях, надо просто перейти по ссылке и подать документы для получения заключения относительно соответствия или несоответствия их вывески", - сказал Мондрыивский.

Так, в течение 10 дней предприниматель сможет получить соответствующее заключение соответствия или несоответствия вывески, все это время, отслеживая движение своей заявки.

Отмечается, что ресурс позволяет подать заявку именно на установку вывесок, разрешительные документы относительно других типов рекламных средств будут обрабатываться в обычном режиме.

Отметим, оформить вывеску отныне предприниматели могут, перейдя по ссылке: http://eadv.kyivcity.gov.ua


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