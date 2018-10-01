В Донецкой области подорвался автомобиль с сотрудниками компании «Вода Донбасса»

В Донецкой области автомобиль с сотрудниками компании «Вода Донбасса» 23 октября подорвались на пути к аварийному участку. Контужен водитель авто.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия коммунального предприятия.

Бригада ехала для выполнения ремонтных работ на водоводе «Горловка – Торецк». Отмечается, что ремонтники отправились к месту аварии после «получения согласования».

«По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали», - сообщили в пресс-службе.

Работы по восстановлению водоснабжения города Торецка на сегодня приостановлены.

Ранее сообщалось, что пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали обследование территории, после чего перейдут к ремонту водопровода «Горловка - Торецк» в серой зоне в Донецкой области.