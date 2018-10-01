Кремль обещает не вводить массовые санкции против украинцев

Новые ограничительные меры России против Украины, которые накануне поручил ввести президент РФ Владимир Путин, могут касаться как экономики страны, так и отдельных граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Скажем так, Украина же предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя», – сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что российские санкции не будут применяться массово против украинских граждан, так как народ Украины «был и остается братским» для России.