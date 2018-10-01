В Павлограде двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомного

В Павлограде арестовали двух студентов 20 и 18 лет, которые жестоко избивали бездомных. Один из пострадавших умер от полученных травм.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

По его словам, местная прокуратура расследует уголовное производство в отношении двух граждан за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 и ч.2 ст.121 УК Украины (законченное покушение на убийство, умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное тяжкое телесное повреждение).

"Установлено, что 14 октября 20-летний студент вместе со своим 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства. Под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан", - сообщил Лысенко.

Парни нанесли троим бездомным мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие телесные повреждения. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.