» » Савченко говорит, что ей нужны две операции

Савченко говорит, что ей нужны две операции

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях на колене.

Об этом она сказала во время судебного заседания во вторник, передает Украинская правда.

«Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене ... Одна на мениске, одна из-за порыва крестообразной связки», - заявила Савченко.

Нардеп утверждает, что из-за нехватки движений в СИЗО у нее началось воспаление.

По словам Савченко, врачи не советуют ей оперироваться в изоляторе, поскольку реабилитационный период будет от 6 до 9 месяцев. Сейчас ей порекомендовали заниматься на тренажерах.

«Я не имею возможности поставить тренажеры, даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз», - подытожила подозреваемая.

Во вторник, 23 октября, суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.

Однако в суд не явились несколько адвокатов депутата, из-за чего она попросила отложить заседание.

Ее ходатайство суд рассмотрит в 15:00 23 октября.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:54

С начала ООС из-за обстрелов населенных пунктов на Донбассе погибли 5 гражданских

Сегодня, 12:44

Посол США посетила КПВВ в Станице

Сегодня, 12:26

Полиция завершила расследование бунта "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

Сегодня, 11:51

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро в Европе

Сегодня, 10:48

На Луганщине обнаружили и изъяли 136 взрывоопасных предметов за неделю

Сегодня, 09:58

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек

Сегодня, 09:00

За сутки в зоне ООС зафиксировано 12 обстрелов

Вчера, 18:40

В течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции

Вчера, 17:40

Порошенко заявил о необходимости расширения программы субсидий

Вчера, 17:02

В оккупированном Луганске из-за военного грузовика пострадали двое подростков

Вчера, 16:46

В ОРЛО задержали чиновницу в рамках «борьбы с коррупцией»

Вчера, 16:40

Луганская область выделила 200 тысяч гривен на помощь Ичне

Новости Украины:

Сегодня, 13:04

Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам

Сегодня, 12:57

Савченко говорит, что ей нужны две операции

Сегодня, 12:48

В Авдеевке на пороге квартиры умер трехмесячный мальчик

Сегодня, 12:26

Полиция завершила расследование бунта "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

Сегодня, 12:06

В Мариуполе у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Сегодня, 10:42

В центре Киева автокран смял 10 авто

Сегодня, 09:56

Водителю автобуса, в аварии которого погибла Поплавская, избрали меру пресечения

Сегодня, 09:31

В Киеве задержали полицейских на вымогательстве $50 тысяч

Вчера, 18:48

Задержаны участники организованной группировки, которые выдавали себя за военнослужащих Нацгвардии

Вчера, 17:40

Порошенко заявил о необходимости расширения программы субсидий

Вчера, 17:04

Украинская армия получила партию отремонтированных "Ураганов"

Вчера, 16:41

Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 