Савченко говорит, что ей нужны две операции

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях на колене.

Об этом она сказала во время судебного заседания во вторник, передает Украинская правда.

«Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене ... Одна на мениске, одна из-за порыва крестообразной связки», - заявила Савченко.

Нардеп утверждает, что из-за нехватки движений в СИЗО у нее началось воспаление.

По словам Савченко, врачи не советуют ей оперироваться в изоляторе, поскольку реабилитационный период будет от 6 до 9 месяцев. Сейчас ей порекомендовали заниматься на тренажерах.

«Я не имею возможности поставить тренажеры, даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз», - подытожила подозреваемая.

Во вторник, 23 октября, суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.

Однако в суд не явились несколько адвокатов депутата, из-за чего она попросила отложить заседание.

Ее ходатайство суд рассмотрит в 15:00 23 октября.