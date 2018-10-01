В Авдеевке на пороге квартиры умер трехмесячный мальчик

Тело трехмесячного мальчика, завернутое в одеяло, было обнаружено на пороге квартиры его матери в Авдеевке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что вечером 22 октября жительница. Авдеевки праздновала свое 36-летие в компании друзей. Вместе со взрослыми в квартире находился ребенок именинницы, которому через неделю должно было исполниться 3 месяца.

После того, как гости разошлись, мать ушла отдыхать, а в 6:20 утра не нашла рядом с собой ребенка. Женщина вызвала полицию, потому что в квартире мальчика не оказалось.

Прибывшие на вызов сотрудники следственно-оперативной группы на пороге квартиры увидели завернутое в одеяло детское тело. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас проводится допрос матери и других свидетелей происшествия.

Авдеевским отделом Красноармейской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.

Кроме умершего мальчика, у женщины есть 5-летняя дочь, которая воспитывается бабушкой, поскольку мать лишена на нее родительских прав.