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В Киеве задержали полицейских на вымогательстве $50 тысяч

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что организатор преступной группы «оборотней в погонах», оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности полиция Киева, капитан полиции М. выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 50 тыс. долл.

За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров».

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в дальнейшем установлено, что «организатор» М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ НП в г.. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве по данному гражданину.

22 октября два вышеуказанных офицера полиции получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды. 

После получения денег обоих участников преступной группы – капитана полиции, старшего следователя следственного отдела и лейтенанта следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции, задержали.

Денежные средства у них изъяли.


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