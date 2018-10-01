Задержаны участники организованной группировки, которые выдавали себя за военнослужащих Нацгвардии

Задержаны участники организованной группировки, которые выдавали себя за военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что участники группировки "специализировались" на разбойных нападениях, грабежах и вымогательстве средств у населения в разных регионах страны. "При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, задержанные планировали "расширить "географию" своей преступной деятельности", для чего прибыли из Киевской области на Волынь.

Задержали злоумышленников в Маневичском районе Волынской области при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины. Проверяется причастность задержанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.