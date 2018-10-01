Порошенко заявил о необходимости расширения программы субсидий

Правительство Украины должно расширить программу субсидий для населения в связи с повышением тарифов на газ. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины в понедельник в Киеве, цитирует пресс-служба главы государства.

«Как президент я поставил перед правительством очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще кто-либо, для кого это повышение является критическим», – сказал Порошенко.

Он напомнил о последнем повышении цены на газ, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для незащищенных слоев населения и «снять страх» относительно этого решения.

«Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете», – подчеркнул президент.