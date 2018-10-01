Госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод" завершило ремонт партии 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и передало их Вооруженным силам.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит Шепетовский завод.

Размер этой партии не уточняется.

Во время ремонта завод полностью восстановил все узлы и агрегаты РСЗО "Ураган" и успешно завершил приемо-сдаточные испытания в присутствии заказчика.