В Киеве погибла роженица, которая выпала из окна роддома

В Киеве 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома. Полиция сейчас открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье, 21 октября, ночью в роддоме, который на улице Багговутовской.

"На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Следователи квалифицировали гибель женщины как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 КККУ). Сейчас они выясняют обстоятельства и причины происшествия.