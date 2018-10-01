АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Мариупольского порта

В акватории Мариупольского морского порта обнаружено загрязнение нефтепродуктами.

Об этом сообщает пресс-служба Адмиинистрации морских портов Украины.

«В Мариупольском морпорту фиксация загрязнения акватории состоялась 18 октября в районе причала №3 в месте проведения грузовых операций судном Vitis (Панама)… По результатам обследования было обнаружено загрязнение вод порта нефтепродуктами, а именно: радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 кв. м», - говорится в сообщении. Об этом факте была проинформирована Государственная Азовская морская экологическая инспекция.

Отмечается, что были проведены мероприятия по локализации и ликвидации загрязнения акватории.