Россия создала в Украине разветвленную сеть агентов ФСБ и ГРУ

Россия создала в Украине разветвленную сеть агентов ФСБ и ГРУСегодня, 15:41
В Украине действует развернутая агентурная сеть российских спецслужб.
Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Яцюк, пишет Остров.
По его словам, против Украины работают как ФСБ, так и внешняя разведка России. Их подрывную деятельность задокументировали разведки Минобороны Украины и СБУ.
"Мы получили информацию о деятельности в Украине целой сети агентурного аппарата спецслужб России. Они ежедневно осуществляют деструктивные меры с привлечением завербованных граждан Украины, России и других государств, которые действуют под прикрытием журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей", - сообщил Яцюк.