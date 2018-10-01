Адвокат уверяет, что Янукович лично приедет в киевский суд для последнего слова

Адвокат уверяет, что Янукович лично приедет в киевский суд для последнего словаСегодня, 13:59
Адвокат экс-президента Украины в деле о его госизмене заявил, что Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично.
Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сказал адвокат обвиняемого Александр Горошинский.
"Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича, - ред.). Но да, он (Янукович, - ред.) будет лично. Возможно чуть позже", - сказал адвокат Горошинский.
Как сообщалось ранее, Оболонский районный суд пригласил Януковича для последнего слова на 23 октября. Его адвокат ранее отмечал, что экс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.
Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом в суде по видеосвязи.