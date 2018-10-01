В Харькове проводят бесплатные экскурсии для горожан

Бесплатные социальные экскурсии для жителей Основянского района города Харькова провели 17 и 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Экскурсанты посетили Свято-Успенский собор, храм Святых Жен-Мироносиц, собор Успения Пресвятой Девы Марии, Свято-Покровский собор и Покровский монастырь, а также ознакомились с Художественно-мемориальным музеем И.Е.Репина, Свято-Покровским собором и штабом военных поселений в городе Чугуеве (Харьковская область). Участникам экскурсий рассказали об истории, архитектуре и значении культурных учреждений, которые они посетили.

Практика проведения социальных экскурсий будет продолжена в 2019 году.

Организаторы экскурсий - Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета и Городской туристический информационный центр КП «Центр развития международного сотрудничества.