На Донетчине полицейские вернули домой 5-летнего ребенка

В Мариуполе полицейские вернули домой 5-летнего мальчика. Пока бабушка спала, маленький путешественник открыл дверь дома и пошел гулять по городу. Правоохранители заметили ребенка и нашли его место проживания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

«Во время несения службы на территории Кальмиусского района внимание инспекторов ювенальной превенции Кальмиусского отделения полиции привлек маленький мальчик. Ребенок находился на улице без присмотра взрослых, к тому же была одет не по погоде. Во время разговора с ребенком полицейские выяснили, что утром, пока бабушка спала мальчик открыл дверь дома и пошел гулять. Также он сообщил, что ему 5 лет. Мальчик не мог назвать свой адрес, но сообщил, что может показать, где живет», – рассказали в полиции.

Вместе с полицейскими, малыш ездил на служебном автомобиле по улицам района, пока не нашел свой дом. Как оказалось, ребенок прошел почти 2 километра от своего дома, пока его не заметили полицейские.

Также сообщается, что сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с членами семьи ребенка.