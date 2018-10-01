Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ

Константинополь не будет разрывать общение с РПЦСегодня, 18:28
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом.
Об этом сообщается на сайте архиепископии, передает «Украинская правда».
«Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», - говорится в заявлении.
При этом экзархат подчеркнул, что он «состоит в полном общении со всей православной церковью».
«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», - добавили в архиепископии.