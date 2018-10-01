Пуля попала в заднее стекло одного из автомобилей, который находился на оформлении на КПВВ "Марьинка вчера, 18 октября. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Вчера, около 16.00, с террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпером осуществлен обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" во время его работы, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских лиц.

"Пуля калибра 7.62 мм, рикошетом от металлической опоры накрытия попала в заднее стекло одной из машин, находящихся на оформлении в КПВВ. К счастью, на заднем сиденье автомобиля никого не было", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, пограничниками приняты меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

"Командование Объединенных сил предостерегает военные формирования врага относительно дальнейшего создания угрозы жизни и здоровью мирных граждан и осложнения ситуации в районе всех КПВВ и оставляет за собой право принять все возможные меры для защиты прав и свобод гражданского населения и жизненно важных интересов общества в строгом соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.