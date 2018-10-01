В Киеве взорвалось самодельное устройство

Мужчина травмировался в результате взрыва на берегу залива Днепра в Киеве, - сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Полицейские получили информацию, что на улице Набережно-Корчеватская взорвался неизвестный предмет, в результате чего получил травмы мужчина. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Голосеевского управления и специалисты взрывотехнической службы.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным самодельным предметом. Мужчину с травмами тела госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.