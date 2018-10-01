Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты детей погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно усиления социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, Порошенко подписал закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" относительно расширения категорий детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке". Соответствующий закон украинский парламент поддержал 2 октября 2018 года.

Согласно закону, в перечень детей, которым необходима особая соцподдержка, и которые, соответственно, имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств, предлагается включить детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей, а также детей, одному из родителей которых установлена инвалидность І или II группы.