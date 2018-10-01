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Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты детей погибших журналистов

Вчера, 18:08 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно усиления социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, Порошенко подписал закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" относительно расширения категорий детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке". Соответствующий закон украинский парламент поддержал 2 октября 2018 года.

Согласно закону, в перечень детей, которым необходима особая соцподдержка, и которые, соответственно, имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств, предлагается включить детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей, а также детей, одному из родителей которых установлена инвалидность І или II группы.


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