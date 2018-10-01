В Донецкой области к протесту присоединились горняки еще одной шахты

В Донецкой области к протесту присоединились горняки еще одной шахтыСегодня, 14:33
Горняки «5/6» ГП «Мирноградуголь» присоединились к шахтерским протестам с требованием выплатить задолженности по зарплате.
Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.
«Сегодня в первую смену начали акцию протеста горняки шахты "5/6" ГП "Мирноградуголь"», - написал он.
Волынец также напомнил, что с начала октября протестуют горняки шахт «Котляревская» ГП «Селидовуголь», «1 \ 3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь», «Капитальная» ГП «Мирноградуголь».
По данным главы Независимого профсоюза, задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт составляет 994 млн гривен.