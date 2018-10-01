В РФ заявили о подрыве неустановленного взрывного устройства в колледже в Керчи

Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации заявил, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как сообщается, сегодня, 17 октября, около 12 часов дня произошел взрыв в здании политехнического колледжа Керчи. Кроме того, в НАК подтвердили, что по предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек, еще 50 были ранены.

На данный момент территория возле колледжа оцеплена, а люди, которые находились эвакуированы.