На Сумщине взорвался зерновой элеватор

В селе Нижняя Сыроватка возле Сум ночью взорвался зерновой элеватор.

Напуганные жители села восприняли мощный звук за взрыв боеприпаса, сообщает ТСН.

10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и огороды. Бетонные плиты разнесло на несколько десятков метров.

Селяне вызвали полицию. Выяснилось, что взорвалась одна из емкостей, где хранилось зерно. Но не от взрыва, а из-за перегрузки. В металлической емкости сорвало клепки.

Полиция проводит проверку.