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Украина победила Чехию и досрочно выиграла групповой турнир Лиги наций

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная сборная Украины по футболу победила команду Чехии со счетом 1:0, обеспечив себе победу в группе B1 Лиги наций и выход в дивизион А.

Поединок начался с атак сборной Украины. Сине-желтые со старта подтвердили свой статус фаворитов группы, стараясь держать игру под контролем. На 10-й минуте был создан первый момент – Коноплянка отдал точный пас на голову Яремчуку, но Роман пробил мимо ворот. Через три минуты комбинация с участием тех же исполнителей повторилась, и снова Яремчуку немного не хватило точности, сообщает for-ua.com

Но и чехи, которых учитывая турнирную ситуацию, устраивала только победа, освоившись на поле ОСК «Металлист», начали активно прессинговать хозяев и проводить острые выпады. Пятову пришлось спасать свои ворота, когда Павелка пробивал после розыгрыша углового, а Янкто выходил один на один.

Украинцы провели атаку на 33-й минуте: Марлос вывел на завершающий удар Коноплянку, но на высоте был Павленко. Вскоре не менее остро пробивал Малиновский, и на этот раз мяч прошел в нескольких сантиметрах от стойки чешских ворот. Как оказалось, это была лишь пристрелка от Руслана. За считанные минуты до конца первого тайма полузащитник сборной Украины разрядил свою пушку из-за пределов штрафной после скидки Яремчука. Малиновский продолжил свой голевой бенефис, который он начал в игре со сборной Италии.

После перерыва продолжалась в целом равная игра с голевыми шансами у обоих соперников. 

Благодаря тому, что сборная Украины в последнее время значительно прибавила в контроле мяча, в последние минуты сине-желтым удалось обойтись без пожаров у своих ворот и спокойно довести игру до победы. Команда Андрея Шевченко продолжила свою беспроигрышную серию до девяти матчей и досрочно обеспечила себе итоговое первое место в группе и путевку в Лигу А в следующем цикле.


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