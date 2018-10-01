Рада отказалась снять неприкосновенность с Колесникова

Верховная рада Украины отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, передает РБК-Украина.

Отметим, что снятие неприкосновенности с парламентария поддержали лишь 163 депутатов при 226 необходимых.

"Это большой стыд украинского парламента - эти голосования, которые сегодня состоялись (по нардепам Вилкулу и Колесникову, - ред.)", - подчеркнул глава парламента Андрей Парубий, комментируя голосование.