В Запорожье из-за распыления газа из школы эвакуировали 350 человек

В Шевченковском районе Запорожья в результате применения газового баллончика из школы эвакуировали 353 человека, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи, что в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 рождения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения.

На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.