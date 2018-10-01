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В Запорожье из-за распыления газа из школы эвакуировали 350 человек

Вчера, 15:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Шевченковском районе Запорожья в результате применения газового баллончика из школы эвакуировали 353 человека, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи, что в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 рождения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения.

На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.


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