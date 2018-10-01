Во Львовской области перевернулся автомобиль, есть погибшие

Во Львовской области в воскресенье, 14 октября, перевернулся автомобиль, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, авария произошла на улице Возрождения в селе Раливка (Львовская область) 14 октября в 21:40. В результате аварии погибла одна женщина, еще двое человек пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes", 33-летний житель Самборского района, поворачивая налево, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.