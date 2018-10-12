В Ровненской области полиция обнаружила подпольный цех по обработке янтаря

В пгт. Заречное Ровненской области местный житель оборудовал подпольный цех по обработке янтаря.

Об этом сообщили в полиции региона, пишет Информатор.

Выяснилось, что незаконной деятельностью занимался 41-летний мужчин. Цех был прямо у него дома. Во время обыска полицейские нашли там 100 кг янтаря различных фракций, 8 станков для его обработки, две мотопомпы заводского производства и черновые записи.

Общая стоимость перечисленного – 1,4 млн гривен. Все это было изъято.

Сейчас продолжается расследование. Правоохранители ищут тех, кому мужчина продавал обработанные камни, а также других причастных к нелегальной деятельности.