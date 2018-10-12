Украинцы завоевали еще три медали на юношеских Олимпийских играх

Сразу трое украинских спортсменов добыли медали на летних юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

17-летний борец вольного стиля Владислав Остапенко занял третье место в весовой категории 55 кг, победив в поединке за бронзу алжирца Уссаму Лариби.

17-летний легкоатлет Олег Дорощук выиграл бронзовую медаль в прыжках в высоту, по итогам двух дней Дорощук занял третье место с лучшим результатом 2,14 м.

Еще одну медаль в актив сборной Украины принес 16-летний гимнаст Назар Чепурной, добывший серебро в опорном прыжке с результатом 13,983 баллов. Украинец проиграл американцу Брендону Брионесу, опередившего нашего спортсмена на 0,116 балла.

Отметим, что ранее Чепурной выиграл золото в командном турнире.